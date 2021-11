Nuovo asfalto a Perugia, la mappa dei lavori del Comune e i nuovi interventi

Nuovo asfalto a Perugia, ecco la mappa dei lavori del Comune. Ammonta a 598.410 euro il finanziamento regionale impegnato dal Comune di Perugia per gli interventi sulle strade di Madonna Alta, via Eugubina e Ponte Pattoli. "Il sopralluogo notturno del 12 novembre a Madonna Alta, effettuato dal sindaco Andrea Romizi e dell’assessore ai lavori pubblici, Otello Numerini, testimonia l’impegno nel procedere alla riqualificazione di tutta la via, dalla rotonda di Madonna Alta alla rotonda Centova, svolgendo i lavori nelle ore notturne per permettere un regolare flusso del traffico ed evitare disagi ai residenti, visti gli edifici scolastici e le numerose aziende presenti in zona", spiega il Comune di Perugia in una nota.

E ancora: Fino al 26 novembre è in viogre il solo divieto di transito dalle 21 alle 6 di mattina, eccetto che per residenti e mezzi di soccorso. Dopo i lavori su via Trattati di Roma e sulla Corcianese, questo nuovo intervento permette di riqualificare anche la direttrice che collega Perugia a Corciano, oltre che al quartiere di San Sisto".

Palazzo dei Priori annuncia anche che "partiranno invece a breve i lavori di risanamento di via Eugubina e, successivamente, in strada Ponte Pattoli per terminare entro dicembre". E c'è di più: "Oltre agli interventi fatti fino a oggi, l’amministrazione comunale ha approvato progetti finanziati per un milione e mezzo di euro, a carico del bilancio comunale, tra cui quello, particolarmente rilevante, per la Trasimeno Ovest. Altri lavori sono in corso di progettazione".