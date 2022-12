Perugia, il Comune mette mano ai cimiteri: manutenzione straordinaria e ampliamenti

Il Comune di Perugia mette mano ai cimiteri. La giunta Romizi ha approvato due proposte presentate dall’assessore ai lavori pubblici Otello Numerini per San Marco e Fratticiola Selvatica.

Come spiega una nota di Palazzo dei Priori "è stato approvato il progetto definitivo, elaborato dagli uffici competenti del Comune, per la manutenzione straordinaria e il risanamento del blocco “I Verdi” del cimitero di San Marco per un importo complessivo di 38mila euro. Via libera anche al progetto definitivo relativo al primo stralcio funzionale dei lavori necessari per l’ampliamento del cimitero di Fratticiola Selvatica. Da un’analisi condotta dagli uffici, infatti, è emerso che si sta esaurendo le disponibilità di loculi comunali da dare in concessione. Si prevede, quindi, di attuare un primo stralcio consistente nella realizzazione di un blocco da 24 loculi per una spesa complessiva di 52mila euro".

“L’attenzione per i territori da parte dell’amministrazione è costante – rimarca l’assessore Numerini – e si manifesta anche nella cura per luoghi come i cimiteri, che custodiscono memorie e affetti della cittadinanza”.