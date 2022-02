La città del futuro, maxi investimento del Comune di Perugia: 227 milioni di euro per i lavori pubblici, il punto

Dalle strade alle scuole, passando per le piste ciclabili e il rilancio di Ponte San Giovanni. L'Amministrazione vara il piano dei lavori pubblici fino al 2024 e mette sul tavolo più di 224 milioni di euro, grazie anche ai soldi derivanti dal Bus rapid transit e dal Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Palazzo dei Priori, con una nota, annuncia che "ammonta a 209.804.859 milioni di euro l’importo degli interventi previsti per il 2022 nel programma triennale delle opere pubbliche del Comune di Perugia". Il documento è stato approvato dalla giunta comunale oggi, mercoledì 23 febbraio, su proposta dell’assessore ai lavori pubblici Otello Numerini.

“Il programma triennale – evidenzia l’assessore – ha un valore complessivo di 227 milioni, all’incirca quintuplicato per il primo anno rispetto al passato. Si deve alle risorse straordinarie messe a disposizione dal Pnrr, come quelle per il Brt (87 milioni), così come agli sforzi del Comune per venire incontro a esigenze particolarmente sentite dai cittadini, a partire dalla sistemazione delle strade”.

E ancora: "Tra gli interventi più importanti vanno segnalati quelli rientranti nel programma Rigenerazione urbana per l’asta del Tevere per un totale di 20 milioni. Ci sono poi i programmi Pinqua 1 e 2 per Ponte San Giovanni per circa 32 milioni, di cui 2,2 per piste ciclabili".

Il Comune sottolinea anche che "in relazione all’anno in corso sono da segnalare: il secondo stralcio (parco della Cupa) del percorso delle Mura etrusche (500mila euro); il completamento dei lavori al teatro Morlacchi, con gli ultimi interventi di miglioramento sismico (450mila euro); la riqualificazione di piazza Danti (180mila euro); il secondo stralcio relativo alla valorizzazione di piazza Morlacchi (200mila euro); l’intervento di valorizzazione del patrimonio storico, librario e architettonico, nonché di miglioramento della funzionalità e della sicurezza della Biblioteca Augusta (989mila euro). È in programma anche il completamento del recupero dell’ex convento di Monteluce (550mila euro)".

Nella nuova programmazione di edilizia scolastica dell'amministrazione Romini ci sono anche "l’adeguamento sismico, con il contributo previsto dall’ordinanza speciale n. 31 dello scorso dicembre, per la primaria Ignazio Silone (2 milioni), la secondaria di I° grado Volumnio (9,4 milioni), la scuola dell’infanzia Leonardo Da Vinci e la primaria Lombardo Radice (3,3 milioni), la primaria Fabretti e la secondaria di I° grado San Paolo (6 milioni), la primaria Giovanni Cena e la scuola dell’infanzia Italo Calvino (10,7 milioni). Sono in progetto anche interventi di adeguamento funzionale per le strutture educative comunali e altri plessi scolastici del primo ciclo".

Palazzo dei Priori evidenzia "per il 2022 la previsione di lavori sulle strade comunali per ben 5 milioni di euro". Per Numerini "È la prima volta che l’amministrazione, pur avendo confermato la prassi inaugurata nel precedente mandato di mettere a bilancio un significativo stanziamento annuale per il piano strade, prevede lavori per un simile ammontare. Si tratta di risorse proprie che il Comune ha deciso di mettere in campo per poter attuare anche interventi profondi come la ricostituzione dei corpi stradali dei principali assi cittadini".