Il Comune di Perugia riqualifica tre piazze della città, il punto sui lavori e gli interventi

Il Comune di Perugia mette mano a tre piazze della città: si tratta di piazza Morlacchi nel cuore del Centro storico, piazza Puletti di fronte a palazzo Gallenga-Stuart sede dell’Università per Stranieri e di piazza Turati, principale punto di aggregazione del quartiere periferico di Castel del Piano.

“La riqualificazione delle piazze cittadine è uno dei punti qualificanti delle linee programmatiche del sindaco Romizi – spiega l’assessore ai lavori pubblici, infrastrutture e ambiente Otello Numerini durante il sopralluogo per verificare lo stato degli interventi in atto –. Iniziammo nella passata consiliatura con piazza Matteotti e la piazza di Montepetriolo; in questi giorni, invece, stiamo lavorando su piazza Puletti, piazza Morlacchi e piazza Turati a dimostrazione di un interesse diffuso sia in città che per le periferie”.

L'intervento a piazza Turati, spiega una nota di Palazzo dei Priori, "per un importo complessivo di 90mila euro interamente finanziati dal Comune di Perugia", prevede, "oltre alla ripavimentazione, il posizionamento di aiuole a verde con cespugli e siepi basse, un nuovo collegamento pedonale tra l’area ed il resto del quartiere, lo spostamento della fontanella, oggi ubicata al centro della piazza, in una posizione più laterale onde permettere un più ampio utilizzo degli spazi, la sostituzione delle panchine esistenti con nuovi arredi urbani; l’adeguamento della pubblica illuminazione per valorizzare l’intera area riqualificata".

In piazza Puletti, per un importo di 72mila euro, gli interventi del Comune di Perugia "hanno riguardato il verde, la sostituzione dei sottoservizi, il potenziamento della rete di distribuzione dell’energia elettrica, il posizionamento di una nuova pavimentazione di qualità, la completa revisione dell’arredo urbano, con nuove panchine in ferro, lo spostamento della fontanella in un punto più vicino all’adiacente campo da pallacanestro, e la ricollocazione dei cippi storici all’ingresso dell’area, che sarà delimitata da una soglia in travertino, creando così un nuovo spazio urbano dedicato alla socialità". Gli interventi in piazza Puletti, specifica l'amministrazione, "sono pressoché conclusi, ad eccezione del posizionamento degli arredi urbani".

Per quanto riguarda piazza Morlacchi, infine, "sono previsti due stralci di intervento per un importo totale di 390mila euro". Il primo, per 190mila euro, "è finalizzato alla valorizzazione esterna del teatro e prevede la sostituzione dei marciapiedi esistenti con due nuovi marciapiedi, la modifica del piano stradale, ribassato rispetto alla quota attuale, e il rifacimento dei sottoservizi e del sistema di raccolta delle acque meteoriche, con conseguente ridefinizione degli spazi riservati alla circolazione ed alla pedonalità". Il secondo stralcio, per 200mila euro, "prevede il rifacimento del marciapiede di palazzo Manzoni e la sistemazione a verde dello spazio antistante la biblioteca umanistica di fronte al dipartimento di Lettere dell'Università degli Studi di Perugia".