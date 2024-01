Perugia, scuole sotto i ferri: il punto dei lavori a Elce e Solfagnano

Il Comune di Perugia stila il punto sui lavori alla scuola primaria Enzo Valentini di via Innamorati nel quartiere di Elce e all’edificio di Solfagnano in via Milletti che ospita le scuole primaria e secondaria di primo grado. Il sindaco Andrea Romizi e il vicesindaco Gianluca Tuteri hanno effettuato un sopralluogo insieme alla dirigente dell'edilizia scolastica Monia Benincasa.

"Nonostante le vicissitudini - spiegano - l’amministrazione comunale ha continuato a lavorare con l’obiettivo di riqualificare questo immobile, investendo risorse significative per quasi 2 milioni di euro per la sua messa in sicurezza e valorizzazione. Contiamo quindi di restituirlo al più presto alla città e ai nostri ragazzi e ragazze completamente riqualificato”.

Sulla Valentini, spiega il Comune, "sono stati in larga parte completati i lavori strutturali. Tecnicamente restano da completare le “cerchiature” alle aperture al piano terra, l’intonaco in cemento armato all’ultimo piano, una parte degli impianti, oltre ad infissi e finiture varie. Verrà realizzato anche un ascensore esterno per favorire l’accessibilità dei disabili". E ancora: "È previsto il completamento dei lavori per consentire la riapertura della scuola a settembre 2024".

Per quanto riguarda, invece, la riqualificazione del plesso di Solfagnano, l’opera è stata ammessa a finanziamento nell’ambito del Pnrr per l’importo complessivo di 300mila euro a febbraio 2023.

Il progetto esecutivo "è stato approvato a maggio, mentre l’appalto dei lavori è stato aggiudicato a luglio, con inizio dei lavori ad agosto scorso".

L’intervento "prevede la messa in sicurezza delle facciate e della copertura dell’edificio mediante eliminazione dell’attuale facciata in pietra ricostruita nonché la realizzazione di un cappotto termico esterno, oltre alla impermeabilizzazione e coibentazione della copertura ed al rifacimento del muro di coronamento della stessa".

Al momento attuale, specifica Palazzo dei Priori, "sono stati completati circa il 50% dei lavori previsti, con la fine degli stessi programmata per il mese di marzo 2024. In tutto questo tempo la scuola non è comunque mai stata chiusa visto che i lavori strutturali sono stati effettuati nei periodi di vacanza e tutti gli altri sono compatibili con la presenza dei ragazzi e ragazze nelle aule".

"Questo intervento – spiegano Romizi e Tuteri – conferma l’attenzione dell’Amministrazione per tutti i plessi scolastici, sia quelli ubicati nelle aree centrali della città sia quelli, come Solfagnano, situati nelle periferie. Nel caso di specie, viste le criticità emerse in passato, accogliamo con favore l’intervento che permetterà di mettere in sicurezza la scuola restituendo agli studenti un luogo adatto per la loro formazione".