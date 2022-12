Castel del Piano, il Comune dà il via libera: manutenzione straordinaria al cva

Il Comune interviene a Castel del Piano. La giunta Romizi, su proposta dell’assessore Otello Numerini, ha approvato il progetto esecutivo dell’intervento di manutenzione straordinaria del cva per una spesa complessiva di 50mila euro. Il cva, spiega Palazzo dei Priori, "presenta un rilevante ammaloramento della guaina di impermeabilizzazione della copertura, che ha comportato infiltrazioni nelle pareti dei locali sottostanti e dunque una parziale inagibilità".

Il progetto, prosegue la nota, "prevede, in particolare, la completa sostituzione della vecchia impermeabilizzazione con nuova guaina bituminosa sulla copertura principale, in corrispondenza della palestra e in quella a quota inferiore in corrispondenza dei locali spogliatoi e della centrale termica".