Intitolazioni a Perugia, nuovi nomi per piazze e vie

Nuove intitolazioni a Perugia. La giunta Romizi, nella seduta del 30 marzo, su proposta dell’assessore ai servizi civici e presidente della commissione toponomastica Edi Cicchi, ha deliberato una nuova serie di intitolazioni.

A Bagnaia, spiega il Comune, ci sarà "via Angelo Temisvar” (1908-1981) da piazza della Costituzione a piazza Giacomo Leopardi". In zona Cortonese "piazza Marie Curie” (1867-1934) da via Cortonese a piazza Alda Merini; “piazza Alda Merini” (1931-2009) da piazza Marie Curie a via del Tabacchificio; “via Tina Anselmi” (1927-2016) da via Cortonese a via del Tabacchificio; via Angela Gotelli (1905-1996) da via Cortonese a via del Tabacchificio".

A Ponte della Pietra, infine, ci sarà "piazza San Giovanni Paolo Secondo (1920-2005) da strada Ponte della Pietra-San Vetturino senza uscita".

Palazzo dei Priori aggiunge anche "È stato deliberato di apporre targhe commemorative per Antonio Megalizzi (parete esterna residenza universitaria di Agraria in via Romana) e Ruggero Oddi (zona centro presso la casa natale in via Bruschi)".