Perugia, il sindaco incontra il direttore regionale dei vigili del fuoco

Il sindaco Andrea Romizi ha ricevuto a palazzo dei Priori il nuovo Direttore regionale del Corpo dei Vigili del Fuoco, Eros Mannino.

Il sindaco, nel corso dell'incontro, "ha confermato la massima disponibilità dell’Amministrazione comunale ad una proficua collaborazione con il Corpo a tutela della cittadinanza e dell’interesse collettivo", spiega il Comune di Perugia.

Il curriculum - Ingegnere civile strutturista, Eros Mannino ha ricoperto diversi incarichi di rilievo. Già Direttore regionale dei Vigili del fuoco per il Friuli Venezia Giulia, l’ingegner Mannino è stato in precedenza Direttore regionale della Basilicata e Vice Direttore Centrale per la Difesa Civile e le Politiche di Protezione Civile presso il Ministero dell'Interno. Dal 2011, presso il Ministero dell'Interno a Roma, ha svolto l’incarico di Dirigente dell’Ufficio di Staff del Capo del Corpo Nazionale Vigili del fuoco, e contestualmente ha diretto l’Ufficio per la sicurezza dei Beni artistici e storico culturali del Dipartimento. Dal 2003 al 2011 ha diretto i Comandi provinciali di Pavia, Padova, L’Aquila (in piena emergenza post-sismica) e Trieste, assumendo altresì la reggenza dei Comandi di Potenza e Pordenone. Entrato nel Corpo Nazionale come funzionario del Ruolo Tecnico Antincendi nel 1988, ha prestato servizio nei Comandi di Vicenza (1988-1991), Perugia (1996-2003 come vice comandante) e nell’Ispettorato regionale dell’Umbria (1991-1996).