Concorsi, il Comune di Foligno assume personale a tempo indeterminato: il bando

Il Comune di Foligno assume personale a tempo pieno e indeterminato. Bandito un concorso pubblico per 2 posti di agente di polizia municipale (categoria C), a tempo pieno ed indeterminato. "Richiesto il diploma di maturità. Tra i requisiti il possesso della patente di guida di categoria B e di categoria A3 senza limitazioni", spiega il Comune in una nota.

La domanda di partecipazione al concorso, prosegue la nota, "dovrà essere presentata esclusivamente on line, altrimenti non sarà ammissibile. I candidati che intendono partecipare al concorso dovranno inviare la domanda, utilizzando il modulo, entro il 28 ottobre".

Qui il bando di concorso.