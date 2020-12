Foligno, il Comune assume personale a tempo pieno e indeterminato

Il Comune di Foligno assume personale. Come spiega il sindaco, Stefano Zuccarini, in un post su Facebook, "abbiamo indetto due concorsi pubblici per assumere due figure a tempo pieno indeterminato. Gli avvisi riguardano: un istrutture direttivo tecnico e un istrutture amministrativo".

Le domande "vanno presentate entro il 28 gennaio 2021. Si tratta di un posto di istruttore direttivo tecnico (categoria D, richiesta la laurea in materie tecniche) e di un posto di istruttore amministrativo (categoria C, richiesto il diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale). Le domande possono essere inviate esclusivamente per via telematica. Gli avvisi e le informazioni necessarie sono presenti nel sito istituzionale".