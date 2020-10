Foligno, il Comune vende all'asta auto e veicoli da lavoro: come fare un'offerta

Il Comune di Foligno ha pubblicato un avviso pubblico per un’asta per la vendita di veicoli ed attrezzature di proprietà dell’Ente. I veicoli sono nel dettaglio una motopala, due autovetture, un furgone, un cassone, un furgone frigorifero, una autobotte e un greader caterpillar. Le attrezzature sono un vomere spazzaneve, un braccio tagliaerba, una falciatrice, un motocoltivatore, un muletto, un tagliaerba, una turbina per la neve. I beni saranno venduti nelle condizioni in cui si trovano all’atto dell’effettiva consegna all’aggiudicatario.

L’avviso e i suoi allegati sono scaricabili dal sito del Comune di Foligno (www.comune.foligno.pg.it). I veicoli e le attrezzature sono visionabili dagli interessati all’autoparco comunale, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12, previo appuntamento da concordare, telefonando al numero 0742/330388 o inviando richiesta mediante posta elettronica a autoparco.prenotazioni@comune.foligno.pg.it. Per partecipare alla procedura, ciascun concorrente dovrà far pervenire un plico in busta chiusa, con la documentazione amministrativa e l’offerta economica, entro le 12 del 27 ottobre al seguente indirizzo: Comune di Foligno – Piazza della Repubblica, 10 06034 Foligno.