Ponte San Giovanni, arrivano i soldi per gli ex Palazzetti e il rilancio del quartiere: tre milioni subito per iniziare i lavori

La nuova vita di Ponte San Giovanni può cominciare. Acconto di 3 milioni di euro per dare il via ai lavori. Il Comune di Perugia annuncia con una nota che "il 3 febbraio, nel sito internet del Ministero delle Infrastrutture, sono stati pubblicati i decreti di ammissione definitiva al finanziamento delle proposte Pinqua (Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare), i progetti per la riqualificazione urbana, la riduzione del disagio abitativo e per favorire l’inclusione sociale presentati dai Comuni italiani".

Il Comune di Perugia, che era già stato ammesso al finanziamento in una apposita graduatoria di merito, "ottiene ora in modo definitivo i fondi (circa 30 milioni di euro) per procedere alla riqualificazione di uno dei quartieri più importanti della città qual è Ponte San Giovanni".

I due progetti Pinqua presentati da Palazzo dei Priori, riguardano, il risanamento dell’area della ex Palazzetti di via Adriatica, ora in estremo degrado, che verrà collegata anche alla valorizzazione come sito culturale di primaria importanza dell’Ipogeo dei Volumni e il progetto “Ponte San Giovanni da periferia a città” cje prevede per l’area centrale della frazione un insieme di interventi sinergici di edilizia scolastica, sociale e sicurezza, con consumo di suolo “zero” e recupero del patrimonio edilizio esistente, inquadrato in un percorso di sostenibilità energetica, mobilità dolce e miglioramento della accessibilità.

Per il primo progetto arriveranno fondi per circa 15 milioni di euro, mentre per il secondo l’importo complessivo sarà di oltre 14 milioni.

"Il sindaco di Perugia, Andrea Romizi, e l’assessore all’urbanistica, Margherita Scoccia, nel ringraziare la struttura tecnica del Comune - sottolinea Palazzo dei Priori - , che ha reso possibile la presentazione di questi progetti di eccellenza, esprimono tutta la loro soddisfazione per il risultato ottenuto, reso possibile anche grazie al qualificato supporto e collaborazione della facoltà di Ingegneria dell’Università degli studi di Perugia, di Ater e del Museo Archeologico Nazionale dell’Umbria".