Nuovi spazi per lo sport in città: il Comune chiede 3,5 milioni di euro

Il Comune di Perugia chiederà finanziamenti per 3,5 milioni - nell’ambito del Pnrr - per realizzare una nuova palestra a Balanzano e rigenerare il palazzetto di San Sisto. La giunta Romizi, su proposta dell’assessore allo sport Clara Pastorelli, ha stabilito di presentare la candidatura di Perugia a fronte di un avviso per la selezione di proposte finalizzate al recupero delle aree urbane tramite la realizzazione e l’adeguamento di impianti sportivi.

Per la palestra da realizzare ex novo e gli interventi sul palazzetto esistente, spiega il Comune di Perugia, "si prevede un impegno economico, nel primo caso, di 3 milioni e, nel secondo, di 500mila euro. La palestra risponderebbe alle esigenze del territorio di Ponte San Giovanni, dove è presente, a fronte di una popolazione prossima ai 30mila utenti, un solo palazzetto che non riesce a contenere tutte le attività richieste. L’intervento a San Sisto, invece, renderebbe ancor più organico il piano di messa a norma degli impianti esistenti che l’amministrazione sta perseguendo".

Un terzo cluster previsto nell’avviso, conclude Palazzo dei Priori, "riguarda lo sviluppo e rigenerazione di strutture già attive delle federazioni sportive. Il Comune, pertanto, ha intrapreso attività per sensibilizzare le federazioni invitandole a manifestare interesse per il contesto perugino, viste le eccellenze sportive presenti in città, e ha così formalizzato richieste e articolato proposte progettuali in particolare per le Federazioni Fijlkam (arti marziali), Fisr (pattinaggio), Fibs (Baseball) e Fipav (pallavolo)".