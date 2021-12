Comune di Perugia, lavori 'di somma urgenza' alla scuola di Solfagnano: tutti gli interventi

Lavori nelle scuole di Perugia, La giunta comunale, su proposta del vice sindaco ed assessore alle politiche scolastiche Gianluca Tuteri, ha approvato il verbale per lavori di somma urgenza sull’edificio che ospita la scuola primaria e secondaria di I grado a Solfagnano in via Milletti.

"Il plesso aveva fatto registrare sulle facciate dei cosiddetti “fuori piombo”, nonché delle lesioni sul parapetto che è stato necessario mettere in sicurezza con urgenza al fine di eliminare i pericoli e garantire il corretto svolgimento delle lezioni fino alla fine dell’anno scolastico. Il tutto per una spesa di oltre 17mila euro. Successivamente si procederà con un appalto per l’effettuazione delle opere definitive consistenti nel rifacimento delle facciate e del muro di coronamento", spiega il Comune di Perugia in una nota.

“Purtroppo la maggior parte dei plessi scolastici della città risultano datati -spiega il vice sindaco Gianluca Tuteri - e richiedono per l’effetto importanti interventi di riqualificazione. L’Amministrazione sta intervenendo con uno specifico piano di edilizia scolastica ormai da tempo, con l’obiettivo di rinnovare e mettere in sicurezza tutte le strutture affinché siano adatte alle esigenze dei nostri ragazzi. Il cronoprogramma delle opere prosegue in linea con le previsioni, ma non dimentichiamo, come in questo caso, di dar corso a tutti quegli interventi urgenti che si rendono necessari periodicamente. Certamente l’attenzione dell’Amministrazione e del mio assessorato in questa importante e prioritaria partita non verrà mai a mancare”.