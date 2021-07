Comune di Perugia, scuole in sicurezza: lavori di manutenzione straordinaria per la Green e Il Tiglio

La Giunta comunale di Perugia ha approvato, su proposta dell’assessore Gianluca Tuteri, il progetto esecutivo per i lavori di manutenzione straordinaria alla scuola dell'infanzia N. Green di Sant’Erminio e al Centro per l’infanzia “Il Tiglio” per un importo complessivo di 55.600 euro.

I lavori, spiega il Comune di Perugia, consisteranno "nel rifacimento dell’impermeabilizzazione e della pavimentazione del lastrico solare al secondo piano del centro Il Tiglio di via XIV Settembre, nonchè nella posa di una nuova guaina bituminosa nella sistemazione di tutti gli infissi presenti alla scuola Green. In entrambi gli edifici, infatti, l’usura e le lesioni delle coperture hanno permesso infiltrazioni di acqua piovana, che col tempo, hanno contribuito a deteriorare le strutture".

Palazzo dei Priori spiega che "Aacopertura dell’importo di spesa previsto, il Comune utilizzerà le economie risultanti da mutui richiesti nel 2017 per interventi sugli edifici scolastici della scuola dell’infanzia e primaria di Collestrada, del centro per l’infanzia di Santa Lucia e della palestra di Castel del Piano, previa autorizzazione di Cassa Depositi e Prestiti alla devoluzione delle somme".