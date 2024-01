Comune di Perugia in lutto, è morto Pierluigi De Micheli

Il Comune di Perugia dà notizia della morte di Pierluigi De Micheli, padre di Gabriele, dirigente dell’area governo del territorio e smart city di Palazzo dei Priori, all'età di 90 anni nella giornata del 18 gennaio.

"Il sindaco Andrea Romizi, l’amministrazione comunale e i colleghi - si legge nella nota di cordoglio del Comune di Perugia - esprimono le più sentite condoglianze a Gabriele De Micheli, dirigente dell’area governo del territorio e smart city del Comune di Perugia, per la perdita del papà Pierluigi avvenuta nella giornata di ieri all’età di 90 anni. Tutto lo staff dell’ente si stringe a Gabriele, al fratello Alessandro, alla madre Antonella, ai nipoti e parenti tutti in questo momento di dolore. Le esequie sono in programma sabato 20 gennaio alle 11 presso la chiesa di Santa Maria in Prepo alta".