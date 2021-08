Comune di Perugia, 30mila euro di lavori per il Cva di Sant'Orfeto

La giunta del Comune di Perugia ha approvato, su proposta dell’assessore ai lavori pubblici, infrastrutture e verde Otello Numerini, il progetto esecutivo per l’adeguamento alla normativa antincendio del cva di Sant’Orfeto. L’intervento, per una spesa complessiva di 30mila euro, è finanziato con risorse del ministero dell’Interno.

“L’Amministrazione – spiega l’assessore Otello Numerini – prosegue nell’opera di riqualificazione ed adeguamento dei cva presenti sul territorio. Dopo San Martino in Campo, Ramazzano, Casaglia, Colombella, Montelaguardia e Pianello, tutti completati, ora è la volta di Sant’Orfeo. Successivamente si procederà ad intervenire anche su quelli di Fratticiola Selvatica, Balanzano e Ponte Pattoli. Si tratta, come noto, di strutture datate sulle quali oggi è necessario fare un’adeguata manutenzione. Sappiamo perfettamente l’importanza che i cva ricoprono per i quartieri e le frazioni perugine, perché lì si svolgono attività sportive, associative, scolastiche e di intrattenimento. E’ per questa ragione che l’Amministrazione ha assunto l’impegno di mettere mano progressivamente a questa partita

che sta seguendo il cronoprogramma stabilito”.