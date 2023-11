Ipsia Piscille, dopo l'incendio si torna normalmente a scuola

“Lunedì si torna sui banchi di scuola finito il lungo ponte dei morti e anche l’Ipsia Marconi-Cavour-Pascal, dopo l’incendio avvenuto sabato 28 ottobre, riprenderà regolarmente le lezioni”.

E’ quanto ha dichiarato Erika Borghesi consigliera con delega all’edilizia scolastica della Provincia di Perugia dopo l’ultimo sopralluogo fatto oggi nella sede dell’IPSIA, dove le ditte di pulizia stanno ancora lavorando per permettere la riapertura dell’Istituto. “In minima parte - prosegue Borghesi - sono state interessate dall’incendio le aule al secondo piano dell’edificio, quindi abbiamo provveduto a tinteggiare e sanificare. Per quanto riguarda il piano terra dell'edificio dove si è sviluppato l’incendio, un’aula è stata sistemata, ma serviranno due settimane per riportare la situazione alla normalità. Voglio ringraziare i tecnici della Provincia per aver coordinato i lavori, non era facile in pochi giorni riuscire a ripristinare le condizioni di sicurezza ed accogliere gli studenti”.