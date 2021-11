Il Centro Commerciale Collestrada compie 24 anni e regala alle famiglie povere 250 pasti direttamente a domicilio

Un compleanno festeggiato con un regalo solidale, diventa un gesto prezioso per tutta la comunità. E così il Centro Commerciale Collestrada, prima grande struttura commerciale costruita in Umbria, ha pensato di celebrare il suo 24esimo anno di attività con un'iniziativa speciale: "2 Good, il tuo shopping conviene due volte". In questo modo, infatti, è stata raccolta una somma di denaro che permetterà di offrire oltre 250 pasti gratuiti a domicilio ad alcune famiglie bisognose e residenti nel Comune di Perugia. Un gesto concreto che da sempre contraddistingue i progetti di charity sostenuti dal Centro Commerciale Collestrada.

La donazione è stata consegnata lunedì 15 novembre dal direttore del Centro, Roberto Lo Duca, a Fausto Spilla e Leonardo Crocilli, rispettivamente, presidente e responsabile commerciale della Cooperativa Sociale B+, che hanno espresso la loro gratitudine per l'attenzione e la sensibilità dimostrata da Collestrada alle esigenze del territorio, soprattutto in un momento delicato come questo, in cui la pandemia ha peggiorato la condizioni economiche di molte famiglie del territorio. Il progetto attivato dalla Cooperativa è supportato anche dalla Fondazione Cassa di Risparmio e dal Comune di Perugia.

Come si è tenuta la raccolta

L’iniziativa "2 Good, il tuo shopping conviene due volte" ha avuto luogo dal 25 al 29 ottobre 2021. I clienti che in quei giorni avevano fatto acquisti con importo minimo di 50 euro complessivo (ad esclusione di Ipercoop e di Collestrada Carburanti), avevano ricevuto una Gift card del valore di 20 euro, spendibile entro un anno nei negozi del Centro commerciale. Ma non solo. Per ogni gift card erogata, Collestrada ha donato 2 euro da consegnare alla Cooperativa sociale B+ per l’erogazione dei pasti gratuiti.