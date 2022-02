Perugia non dimentica Giordano Bruno, commemorazione al Borgo Bello

Perugia non dimentica Giordano Bruno. Cerimonia al Borgo Bello sotto la lapide del filosofo, scrittore e frate domenicano condannato per eresia e successivamente arso vivo in Campo de’ Fiori a Roma proprio il 17 febbraio del 1600. Una tradizione, ricorda il Comune, nata nel 1907.

“Giordano Bruno che nell’esame dell’assoluto avverso la dommatica filosofia precorrendo vittorioso i tempi trovi in questa piazza ove imperarono i suoi carnefici glorificazione e ricordanza” – questa la frase che campeggia nella lapide posta il 17 febbraio del 1907 dagli allora partiti popolari.

Tante le persone che hanno voluto partecipare al ricordo di Giordano Bruno. Tra di essi l’ex sindaco di Perugia Mario Valentini e l’attuale assessore allo sviluppo economico, innovazione, turismo e partecipazione Gabriele Giottoli.

“In quel tempo – ha spiegato Giottoli - quella di Giordano Bruno era eresia, ma oggi non è più così. Dobbiamo stare sempre particolarmente attenti a mantenere vivi quei valori che sono alla base della vita civile e democratica, perché l’essere laici non significa mettersi in contrapposizione con qualcuno. Essere uno Stato laico, infatti, significa avere uno Stato che accoglie tutte le varie sensibilità che si manifestano”.