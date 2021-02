Nomine & Poltrone - Comitato Regionale Uisp Umbria Aps, Fabrizio Forsoni è il nuovo presidente

Fabrizio Forsoni è il nuovo presidente del Comitato Regionale Uisp Umbria Aps. Succede a Stefano Rumori che è stato presidente negli ultimi otto anni e ha quindi portato a termine i due mandati previsti dallo statuto Uisp a tutti i livelli.

Forsoni, già vicepresidente regionale e responsabile nazionale Uisp delle Attività Equestri e Cinofile, ha una lunga esperienza in Uisp, che metterà a disposizione del comitato umbro dell’Ente di promozione sportiva, in un momento particolarmente delicato per lo sport tutto e lo sport di base in particolare, a causa della pandemia.

Il passaggio di consegne è avvenuto al termine del IX° Congresso regionale Uisp Umbria che si è svolto sabato 13 febbraio 2021 in modalità online in videoconferenza su piattaforma, nel rispetto delle normative anti Covid 19, al fine di favorire gli interventi, il confronto e le votazioni.

Le delegate e i delegati hanno rinnovato il Consiglio direttivo e il Collegio dei Revisori dei Conti che guideranno l'Associazione per i prossimi quattro anni. Al termine dell’assemblea congressuale, il nuovo Consiglio direttivo ha eletto all’unanimità Fabrizio Forsoni alla presidenza, il quale ha comunicato che ad affiancarlo nel ruolo di vice presidente ci sarà Federica Bartolini, già presidente del Comitato Uisp Orvieto Medio Tevere e componente del Consiglio Nazionale Uisp. Forsoni ha subito indicato anche la composizione della nuova Giunta regionale che sarà formata, oltre che da lui e dalla vice presidente, dai cinque presidenti dei comitati territoriali di recente nominati Daniele Federici (UIsp Perugia Trasimeno), Giuliano Todisco (Uisp Terni), Roberto Micarelli (UIsp Foligno), Isabella Tedeschini (Uisp Orvieto Medio Tevere), Andrea Puletti (UIsp Altotevere), e gli invitati permanenti Stefano Rumori e Chiara Rossetti (Segretario generale).