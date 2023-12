Festa di Natale al Comitato della Croce Rossa di Perugia: in arrivo una nuova ambulanza

Assemblea per i soci del Comitato di Perugia della Croce Rossa Italiana. L'appunamento si è scvolto nella sede di Sant’Andrea delle Fratte. È intervenuto come ospite, Vincenzo Monetti, amministratore unico di Monetti S.p.A., holding che raggruppa tutte le attività dell’imprenditore (VIM, Difar, Falqui, Fonti di Sassovivo, Tinnitech), che ha annunciato la donazione di un’ambulanza di ultimissima generazione, equipaggiata con la più ampia gamma di presidi, che diventerà la “punta di diamante” del parco mezzi del Comitato, per l’effettuazione dei servizi sanitari e in emergenza.

Vincenzo Monetti ha voluto rimarcare la sua gratitudine per il lavoro profuso ogni giorno dai volontari e le volontarie di Croce Rossa, e la sua ferma volontà di coinvolgere altri imprenditori del territorio, per creare una rete di solidarietà e di sostegno.

La presidente del Comitato di Perugia, Fiorella Cardarelli Corinaldesi, il consiglio e tutti i colontari "si uniscono nel ringraziamento a Vincenzo Monetti per la generosità della donazione e per la sua grande attenzione a Croce Rossa". L’assemblea, proseguita alla presenza dei soci del Comitato, del consiglio direttivo, e dei dipendenti del Comitato, è stata un importante momento di incontro e confronto per parlare dei progetti realizzati nel primo anno di insediamento del nuovo Consiglio, e delle nuove progettualità per il 2024. La presidente ha tenuto a ringraziare calorosamente tutti i volontari, che in questo anno si sono spesi con responsabilità ed entusiasmo nei vari servizi offerti alla popolazione dal Comitato. La presidente, il consiglio composto dai volontari Maria Pia Benedetti, Chiara Muccifori, Martina Ricci e Lorenzo Santucci, insieme a tutti i Volontari, hanno colto l'occasione per rivolgere i migliori auguri a tutta la città di Peruga.