Sorpresa al Residence Chianelli: Laura Chiatti e Marco Bocci portano doni ai piccoli ospiti

Gli attori Laura Chiatti e Marco Bocci hanno fatto visita al Residence “Daniele Chianelli”. La coppia è stata accolta da Franco e Luciana Chianelli e dagli ospiti della struttura: bambini, ragazzi e adulti in cura nei reparti di Ematologia ed Oncoematologia pediatrica, che vivono al Residence insieme ai loro familiari.

Laura e Marco, spiegano dal Chianelli, "hanno portato doni per i più piccoli che hanno scelto il loro preferito, si sono intrattenuti con gli ospiti adulti, scambiato battute e fatto moltissime foto con loro. Inoltre, hanno fatto una video chiamata con una piccola paziente ospite del Residence che si trovava in ospedale e non ha potuto partecipare all’incontro. Gli attori hanno anche consegnato a Franco Chianelli una busta con una donazione per contribuire alla realizzazione della nuova ala del Residence con altri 20 alloggi che si aggiungono ai 30 già esistenti. Chiatti e Bocci hanno, infatti, visto il cantiere e si sono voluti informare sugli sviluppi dei lavori che termineranno nel 2023".

“Siamo felici ed orgogliosi – ha detto Franco Chianelli – della visita e dell’amicizia di Marco e Laura sempre attenti e generosi nei confronti della nostra associazione e dei pazienti. Oltre al loro tempo e alla gradita donazione oggi ci hanno fatto un altro regalo: la promessa di organizzare insieme un grande evento per l’inaugurazione del nuovo residence tra qualche mese”.