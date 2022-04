Comitato Chianelli, la promessa della vicepresidente internazionale Lions

“Farò conoscere questa realtà in tutto il mondo”. È la promessa della vicepresidente internazionale Lions, la canadese Patrice Hill, che insieme alla direttrice Internazionale Lions per l'Europa, Elena Appiani (Italia), in compagnia del Past direttore internazionale Sandro Castellana, accompagnati dal Governatore Lions del Distretto 108 L, Silverio Forteleoni, ha visitato il Residence “Daniele Chianelli” accolta dal Presidente del Comitato, Franco Chianelli.

"Lo scopo della visita - scrive il Comitato - è stato proprio quello di far conoscere alla futura presidente internazionale la realtà del Comitato e del Residence “Daniele Chianelli”. Hill ha voluto conoscere nel dettaglio la storia dell’associazione illustrata dal presidente Chianelli".

Nel corso dell’incontro "è stato ribadito l’impegno da parte della Fondazione internazionale Lions di accordare tramite il Distretto Lions 108 L, una sovvenzione per l'arredamento completo di tre appartamenti della nuova struttura in fase di costruzione, che accoglierà complessivamente 20 appartamenti, un asilo, una scuola materna e un nido d’argento".

Un’iniziativa "fortemente voluta dal governatore Forteleoni che guida il distretto di Lazio, Sardegna e Umbria". "Avevo il compito – ha detto – di trovare un’eccellenza a cui dedicare la nostra solidarietà e l’ho trovata proprio qui, nella piccola Umbria".

Franco Chianelli ha annunciato che ai Lions "verrà dedicato un intero appartamento della nuova struttura".

Presenti anche il vicesindaco di Perugia, Gianluca Tuteri, che ha portato i saluti del primo cittadino e l’assessore Edi Cicchi che ha illustrato l’impegno del Comune nell’accoglienza ai profighi ucraini. Le massime cariche lionistiche sono state accompagnate dal segretario distrettuale, Gabriella Rossi, dal cerimoniere distrettuale, Marco Fantauzzi, dal presidente della IX Circoscrizione Lions, Rolando Pannacci e dalla Responsabile del Comitato distrettuale "Un Poster per la Pace", Federica Ravacchioli che hanno donato alcune delle mattonelle del progetto a cui è stata riservata una intera parete del nuovo Residence.