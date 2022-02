INVIATO CITTADINO Tornano alla luce i colonnini di piazza Grimana

Tornano alla luce i colonnini di piazza Grimana. Faranno da dissuasori all’invasività delle macchine. Se ne era paventata la sparizione. Non è mancato chi aveva avanzato l’ipotesi di un’appropriazione indebita di quei cimeli. Che fanno il paio con quelli, collegati da ferrature, che delimitano via Cesare Battisti o viale dell’Indipendenza. Avendo anche qualche somiglianza con quelli che fronteggiano la chiesa del Gesù e che però si distinguono per una maggiore “magrezza”.

Piazzetta Puletti. Non più parcheggio confuso, rumoroso, inquinante, maleodorante, irritante. Saranno proprio quei cippi con generoso ‘cappello’ a fungere da limite invalicabile. Sono stati conferiti ieri mattina in cantiere. Sono arrivati adeguatamente protetti, proprio come si conviene a un esemplare di rango, carico di storia e identità.

Li hanno appoggiati nella zona della ex canellina. Vicino ai cippi i totem, ossia le strutture per la ricarica di bici elettriche che sfileranno in ordinata teoria al posto della vecchia edicola rimossa.

Intanto, gli operai stuccano la pavimentazione in cotto colandoci la bujacca, ossia cemento molto liquido, in grado di penetrare attraverso gli interstizi o “fughe” fra mattoni.

Insieme ai colonnini anche la fascia di travertino che rifinirà l’accesso alla piazza. Si temeva che i cippi non sarebbero stati montati perché questo lavoro pare non rientrasse nel capitolato. Ma quest’impresa – occorre dirlo – sta lavorando con impegno e capacità inusuali e va dunque sommamente lodata perché tante ditte, quando si fanno lavori pubblici, tirano dritto e lasciano le cose mal fatte. Questa sta facendo i lavori come si deve: coniugando continuità di presenza, rapidità ed efficienza.

I colonnini hanno alla base dei ferri che consentiranno un fissaggio rapido, agevole e stabile.

Pare proprio che stavolta i lavori siano partiti col piede giusto. Ed è corretto lodare il tecnico comunale e progettista Tommaso Bussani che è sempre vigile e presente, attivo e dialogante.