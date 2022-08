Coldiretti Donna Impresa, continua la collaborazione con ANT per sostenere l'assistenza domiciliare gratuita ai malati oncologici

Continua la collaborazione tra Coldiretti Donne Impresa Perugia e Fondazione Ant, che ha l'obiettivo di raccogliere fondi per le attività gratuite di assistenza medico-specialistica a casa dei malati di tumore e di prevenzione oncologica.

Nei giorni scorsi si è tenuto infatti a Magione, presso l’agriturismo “La Casa di Campagna”, il “Convivio all’insegna della solidarietà”, cena di beneficienza a base di prodotti agricoli di qualità locali, destinata allo scopo benefico. All’evento hanno presenziato i vertici della Coldiretti regionale e provinciale, di Coldiretti Donne Impresa e Ant Umbria, con la gradita partecipazione della Presidente della Regione Umbria Donatella Tesei.

"Le imprenditrici e tutto il mondo agricolo, ancora una volta - sottolinea Francesca Rogari, responsabile Coldiretti Donne Impresa Perugia - hanno dimostrato di saper legare la tradizione dei cibi del territorio, al benessere e alla solidarietà, in linea con quella crescente sensibilità verso un modello di consumo che, garantendo freschezza e qualità e riducendo le distanze che devono percorrere gli alimenti, ha effetti positivi anche sul piano salutistico e ambientale".

"E proprio il ruolo e la presenza delle imprenditrici agricole - ricorda ancora Rogari - sta dimostrandosi fondamentale nelle nuove sfide dell’agricoltura italiana e umbra, per l’educazione alimentare e ambientale specie verso le giovani generazioni, ma anche per il loro protagonismo nell’agricoltura multifunzionale, in campo sociale, negli agriturismi e nella vendita diretta".

L’iniziativa umbra rientrava nell’ambito dell'accordo nazionale di collaborazione tra Coldiretti e la Fondazione ANT Italia ONLUS, che si propone, tra gli obiettivi, di sensibilizzare le persone alla cultura della prevenzione attraverso una sana e corretta alimentazione e di promuovere iniziative di solidarietà.