INVIATO CITTADINO Grande Classica al Borgo, il flautista filosofo e la pianista ucraina

La Grande classica al Borgo presenta il flautista filosofo e la pianista ucraina Ielyzaveta Plutzhko. Che dice ‘i miei familiari sono salvi’.

Concerto con un programma ricco e sofisticato. Tommaso Bisiak è musicista formato al “Tartini” di Trieste e passato per esperienze qualificanti come l’Univerität für Musik und darstellende Kunst (Hochschule) di Vienna.

Numerose le esperienze di perfezionamento anche a Parigi. Si è esibito di qua e di là dall’Atlantico su repertorio classico e contemporaneo, sia come solista che in formazioni cameristiche.

È ricercatore appassionato dei rapporti tra suono e filosofia, avendo all’attivo la tesi “Il suono nella Filosofia della Natura di Hegel”.

In programma Gaubert, Fauré, Ravel, Saint-Saëns e Pulenc. Eseguiti in straordinario affiatamento.

Della pianista ucraina, perugina d’adozione, abbiamo ascoltato concerti di livello.

E abbiamo parlato con lei, anche in rapporto alle vicissitudini del suo Paese. Un’intervista che commosse tanti nostri lettori.

Ora Ielyzaveta ci dice – e ci autorizza a ripetere – che sono stati fugati i timori e le ansie legate alla perdita di contatto coi familiari in Ucraina. La casa è stata colpita, ma sussistono condizioni di possibile recupero dell’immobile.

La famiglia (genitori, nonni e altri parenti) è in salvo, proprio nella zona del Donbass, ormai sotto il pieno controllo delle truppe russe. Come si ricorderà, Ielyzaveta ha madre russa e padre ucraino. Non esistono problemi sul piano della comunicazione dato il pieno bilinguismo dei suoi.

“Il fatto è – racconta – che i miei hanno dovuto chiedere la cittadinanza russa. Non dovrebbero esserci problemi per la concessione. Anche se non ho potuto apprendere molti particolari a causa dell’estrema brevità della comunicazione telefonica”.