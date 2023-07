Civitella d’Arna. Un Francesco così… non s’era mai visto

Dicono scherzando “Civitella: schiacciatella e mortatella” (rigorosamente con la “t”). Si tratta di un ciclo di incontri a tema vario, proposti e organizzati da Ezio Bertoldi e Lamberto Salvatori (che chiede un pensiero per l’amico Fausto Lollini, recentemente scomparso).

Conversazioni precedute da una merendella semplice e schietta, fra schiacciata e stracchino, pomodoro e, appunto, “mortatella”.

Per vitalizzare un luogo unico e prezioso. Civitella, che radica nell’antico e che riesce a conservare connotati di tradizione contadina, frammenti antropologici di un mondo che fu. Senza negozi, senza uffici, senza consumismo sfrenato. Con la piazza antistante la chiesa: un’autentica agorà, aperta e ospitale.

Sotto i riflettori il relatore Massimo Balzana, gastroenterologo e fotografo subacqueo, appassionato ricercatore, impegnato a spiegare l’attualità del pensiero francescano.

Che smentisce la vulgata dell’umile fraticello, proponendo un Francesco intriso di cultura esoterica, iniziato ai Fedeli d’Amore (come padre Dante) fin dai tempi della prigionia a Perugia.

E tira fuori un documento programmatico del 1203 e poi il distacco dalle cose effimere, dal materialismo sfarzoso e ipocrita di una Chiesa che predicava il pauperismo per gli altri, ma non per sé.

Francesco che entra in contatto con le avanguardie intellettuali e filosofiche orientali, che conosce alchimisti e matematici (Fibonacci), templarismo e intellettualismo.

Insomma: uno che, anche nel Cantico, intercetta le coordinate di un panteismo immanente.

Tutto questo, e tanto altro, ha raccontato Massimo Balzana, mischiando le carte, rovesciando convenzioni, proponendo un’autentica rivoluzione. La stessa che il Santo Serafico predicò e praticò in maniera persuasa ed esemplare.