A San Matteo degli Armeni, Adriano Piazzoli fa strike con le cartoline che raccontano la civiltà contadina

A San Matteo degli Armeni, Adriano Piazzoli fa strike con le cartoline della civiltà contadina.

Un pomeriggio propiziato dal lavoro del bibliotecario Gabriele De Veris che si è fatto carico di scansioni e organizzazione.

Sulla scena il collezionista del Borgo d’Oro che propone uno spaccato della civiltà contadina, con immagini d’arte e di fotografia. Un affresco che oscilla fra evocazioni liriche (?) da Mulino Bianco e rappresentazioni crude di fatica e condizioni di miseria.

Cartoline spedite anche dal fronte di guerra, avendo passato il visto di censura. Immagini inviate a familiari e fidanzate, con appendici poetiche pascoliane, carducciane, dannunziane e di poeti minori, oggi dimenticati.

Un concentrato di arte, storia, cultura, collezionismo, antropologia. Quale solo poteva emergere dalla congerie di materiali che Piazzoli conserva e manutiene con religiosa cura. Donandoli, quando serve, a chi ne faccia richiesta. Sia l’Associazione Vivi il Borgo di Franco Mezzanotte che soggetti privati o istituzionali.

Adriano coglie l’occasione anche per una diegesi a volo d’angelo sulla storia della cartolina illustrata, non senza riferimenti ai nostri Tilli-Giugliarelli e all’Umbria Illustrata. E con puntate sui Paesi europei.

In appendice, la proiezione del filmato realizzato nel 2015 in occasione del centenario della Grande Guerra. Anche in quella circostanza, Piazzoli offrì materiali di sicuro interesse all’allora soprintendente archivistico Mario Squadroni, oggi presidente della Deputazione di Storia Patria per l’Umbria.