Cittadinanzattiva Umbria, tutto pronto per il congresso on line: elezioni per il rinnovo delle cariche

Fine settimana di elezioni per Cittadinanzattiva Regione Umbria APS, il cui congresso si svolgerà on line per eleggere, secondo le nuove regole della riforma del Terzo settore, il segretario regionale e i coordinatori delle assemblee locali dell'organizzazione no profit che si occupa di tutela dei diritti dei cittadini, dei pazienti e dei consumatori.

"Si tratta di una grande sfida per la nostra organizzazione - dicono dal gruppo regionale che organizza il congresso -. La complessità dell'emergenza sanitaria della nostra regione, ci impedisce di adottare una modalità mista (con seggi fisici e da remoto) ed è per questo che abbiamo ripiegato adottando una modalità digitale. La straordinaria complessità che stiamo vivendo, ci obbliga ad accelerare le operazioni per rispondere alle richieste dei cittadini, procedendo al rinnovo delle cariche”.

Chi sta procedendo alle organizzazione, assicura che in questi giorni gli iscritti stanno ricevendo un link per partecipare al congresso regionale e, in secondo momento, a quello per esprimere il voto. Saranno eletti i coordinatori di ciascuna assemblea territoriale, il segretario regionale, nove consiglieri e quattro rappresentanti degli Enti Associati, che spettano all'Umbria sulla base del numero di aderenti al 31 agosto 2020. Sul sito www.cittadinanzattiva.umbria.it è consultabile l'elenco dei candidati alle varie cariche ed il regolamento del congresso.