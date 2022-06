INVIATO CITTADINO Ritirare la cittadinanza onoraria di Perugia a Mussolini e ai Quadrumviri?

Perugia dovrà togliere la cittadinanza onoraria al Duce e ai Quadrumviri? Dibattito aperto su input dello storico Gian Biagio Furiozzi.

Che esordisce: ?In occasione del 25 aprile, non bastando le polemiche innescate dalla guerra russo-ucraina, si è aperto in Italia un acceso dibattito sulla proposta di alcuni Comuni di ritirare la cittadinanza onoraria conferita a Benito Mussolini negli anni Venti del Novecento. I partiti di sinistra favorevoli a toglierla. Quelli di destra, oltre ad alcuni 5 stelle, propensi a lasciarla?.

Esistono dei precedenti?

?Napoli e Matera la revocarono, prime in Italia, già nel 1944, appena liberate dagli Alleati. Altri Comuni lo hanno fatto intorno agli anni 2000. Firenze, ad esempio, l'ha revocata nell'aprile 2009, con 29 voti favorevoli e 7 contrari. Qualche tempo dopo, hanno seguito questo esempio: Torino, Aulla, Fossombrone, Maenza, Rivoli, Salorno, Termoli, Torre Pellice. Presto potrebbero farlo Pisa e Bologna. Quest'anno il dibattito si è rinnovato in occasione di una delibera del Comune di Carpi?.

Quando furono concesse tali onorificenze?

?Le prime onorificenze vennero concesse da molte città italiane tra il 1923 e il 1924, anche su spinta dei vertici del Partito fascista, per impressionare le istituzioni e il Re, bloccando eventuali iniziative, tese ad ostacolare la prospettiva della dittatura. Un secolo dopo, si è osservato (da parte di alcuni) il fatto che troppe città non gliel'hanno mai revocata, nonostante la Costituzione italiana faccia dell'antifascismo uno dei valori fondanti. Si calcola che le città che hanno concesso questa cittadinanza sarebbero circa 600?.

Come stanno le cose a Perugia?

?Perugia rappresenta un caso unico in Italia in quanto, il 30 ottobre 1923, il Comune concesse la cittadinanza onoraria non solo al Duce (che, per l?onore concesso, ringraziò dal balcone della Vaccara di Palazzo dei Priori) ma, contestualmente, anche ai Quadrumviri. Come si ricorderà, costoro si erano installati l'anno precedente all'Hotel Brufani per guidare (si fa per dire, come si è dimostrato in precedenza) la Marcia su Roma. Si trattava di Italo Balbo, Michele Bianchi, Emilio De Bono e Cesare Maria De Vecchi?.

C?è anche chi dice che la revoca non sia possibile.

?Alcuni Comuni, come Aosta, Brescia e Ravenna, hanno già votato contro la revoca, sostenendo che la cittadinanza onoraria concessa in quegli anni apparterrebbe ormai alla storia e favorirebbe la riflessione su Mussolini e il fascismo, che sono stati già giudicati dalla storia?.

Ma c?è anche chi vuol farlo?

?Un gruppo di parlamentari della Sinistra, con in testa l'onorevole Nicola Fratoianni, hanno presentato un disegno di legge mirante a revocarle tutte in blocco, affermando che la revoca non rappresenta un'azione tesa a cancellare le tracce del passato, ma si tratterebbe semplicemente di una scelta in linea con la Costituzione. Difatti costoro sostengono che non si possono onorare nello stesso elenco il fondatore del fascismo e chi lo ha combattuto?.

Cosa fare hic et nunc?

?Nell'attuale ordinamento giuridico italiano, la concessione della cittadinanza onoraria non è più prevista. È invece prevista la concessione della cittadinanza italiana ?per meriti speciali? agli stranieri che abbiano reso eminenti servizi all'Italia, oppure quando ricorra un eccezionale interesse dello Stato?.

Concludendo, a proposito di Mussolini e dei quadrumviri omaggiati dai perugini, come la pensi?

?Io sarei senz'altro favorevole a toglierla ma, per evitare che ognuno dei 600 Comuni italiani vada per conto suo, dando luogo a un guazzabuglio di posizioni, sarebbe opportuno che decidesse il Parlamento con un decreto che valga per tutti, in un senso o nell'altro?.

Dunque, la parola al Parlamento nazionale. Altrimenti, a Perugia resta tutto com?è: ossia Benito Mussolini e i Quadrumviri sono, e rimangono, cittadini onorari della Vetusta.