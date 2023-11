Cittadella giudiziaria, processo penale telematico e scoperture di magistrati e personale nel bilancio sociale di Corte d'appello e Procura generale

Il bilancio sociale della Corte d’appello e della Procura generale è uno strumento di conoscenza sia dell'attività svolta sia del funzionamento del distretto giudiziario umbro a uso di tutti quei soggetti pubblici e privati che direttamente o indirettamente sono interlocutori dell’amministrazione o che sono comunque interessati alla sua azione, nell’ottica di una sempre maggiore trasparenza che deve caratterizzare il settore pubblico.

Nel documento si esaminano le questioni riguardanti l’edilizia giudiziaria, con particolare riguardo alla situazione dell’edificio di piazza Matteotti che ospita Corte e Procura, per poi passare alla struttura, all’organizzazione, all’attività e al funzionamento degli uffici.

Per quanto riguarda l’edilizia giudiziaria procede spedito il progetto per la realizzazione della cittadella giudiziaria che vedrà l’ex carcere femminile destinato ad ospitare la sede della Procura della Repubblica e della Polizia Giudiziaria, mentre l’ex carcere maschile ospiterà Il Tribunale civile e penale, il Tribunale di sorveglianza, il giudice di pace, l’Unep e la sede dell’Ordine degli avvocati. La realizzazione del primo lotto sul carcere femminile per la sede della Procura della Repubblica avverrà entro metà 2026 e il secondo lotto per gli altri uffici del Tribunale dovrebbe avvenire entro il 2027.

Per quanto attiene all’attività giudiziaria “a fronte di un sostanziale mantenimento dell’arretrato nel settore penale, che anzi registra una lieve aumento progressivo dei procedimenti pendenti (passando dai 1.768 processi pendenti di fine 2019 ai 2.071 di fine 2022), il settore civile mostra, invece, nell’anno 2022 un sensibile decremento della pendenza finale, che segna un -11,3% rispetto all’anno 2021 e addirittura -20,5% rispetto al 2019”.

La pianta organica attuale dei magistrati prevede, oltre al Presidente della Corte, 3 presidenti di sezione, 15 consiglieri e 3 magistrati distrettuali giudicanti. È prevista inoltre la presenza di 10 componenti privati della sezione per i minorenni, per un totale di 22 magistrati, ma i posti coperti sono solo 16.

La pianta organica attuale del personale amministrativo è composta da 57 unità, oltre il dirigente, ma attualmente il personale amministrativo effettivamente in servizio risulta composto da 41 unità.

La pianta organica del personale dell’Ufficio Notificazioni Esecuzioni e Protesti (UNEP) della Corte d’Appello di Perugia prevede 32 unità, mentre attualmente sono solo 16 i soggetti in servizio.

Presso la Corte d’appello di Perugia, nel febbraio 2022 sono stati assunti 28 Funzionari UPP, a fronte di un organico di 29 unità, mentre nel novembre 2022 sono state assunte 16 unità tra tecnici di amministrazione, di edilizia e di contabilità ed operatori data entry, a fronte di un organico di 20 unità.

In conclusione il bilancio sociale si occupa anche di prospettive future con la prosecuzione dell’informatizzazione dei servizi come l’apertura alla consultazione pubblica della banca dati di merito della Corte di Appello, la creazione di una app della Procura Generale che darà all’utente una conoscenza “a portata di click” di tutti i servizi offerti dall’ufficio, lo sviluppo di progetti con l’intelligenza artificiale e l’avvio del processo penale telematico con la scansione dei fascicoli cartacei, primo passo verso la creazione del fascicolo digitale.