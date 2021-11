Classifica delle città verdi, Perugia 21esima in Italia. Il Comune: "Sensibile e continuo miglioramento"

“La classifica Ecosistema urbano 2021 attesta un sensibile e continuo miglioramento per la città di Perugia”. Parole dell’assessore all’ambiente Otello Numerini alla luce del 21esimo posto assegnato al capoluogo umbro. Nel 2018, in base alla indagine di Legambiente e Ambiente Italia, Perugia era al 28esimo posto, nel 2019 al 26esimo e nel 2020 al 23esimo. “Non siamo lontani dal blocco delle prime 20 città più virtuose e il progresso conseguito ci conforta sulla bontà delle scelte e delle azioni intraprese”, sottolinea Numerini. “Azioni – prosegue l’assessore – che continueranno a seguire linee di sviluppo ben definite, anche grazie a progetti importanti come Life Clivut, con le sue molteplici iniziative a favore della Perugia green nell’ottica del contrasto ai cambiamenti climatici”.

La classifica di Ecosistema urbano fotografa la performance ambientale di 105 città capoluogo di provincia in base a dati relativi al 2020. I punteggi assegnati alle città si fondano su 18 parametri raggruppati in cinque macroaree (aria, acqua, rifiuti, mobilità, ambiente).

"Da evidenziare il costante miglioramento, negli ultimi quattro anni, della posizione di Perugia per la qualità dell’aria (28esimo posto per Pm 10; 14esimo per ozono e 17esimo per biossido di azoto). Si conferma anche quest’anno la buona performance per il verde urbano (Perugia è 14esima). Confermato anche il miglioramento della posizione in relazione alla raccolta differenziata rispetto al 2018-2019", scrive il Comune di Perugia.