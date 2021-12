Città di Castello, trova un portafogli con 400 euro dentro e lo consegna alla municipale

Trova un portafogli con 400 euro in contanti, carte di credito e lo porta alla polizia municipale. E' successo a Città di Castello e il portafogli è stato restituito al legittimo proprietario.

Il Comune ricostruisce il bel gesto. "Un uomo di 33 anni, residente a Città di Castello, si è presentato alla sede del Comando di Polizia Municipale per consegnare un portafogli ritrovato poco prima a terra in una strada del centro città. Il portafogli conteneva una somma considerevole in banconote più carte di credito". Il proprietario del portafogli "è stato a dir poco felice e ha chiesto il numero di cellulare dell’onesto cittadino per ringraziarlo del profondo senso civico dimostrato". E ancora: "Un bel gesto che e’ stato sottolineato anche dall’assessore alla Polizia Munincipale, Rodolfo Braccalenti che si è complimentato con tutti i protagonisti di questa vicenda per il lieto fine e per l’alto senso civico dimostrato dal cittadino che ha ritrovato e riconsegnato il portafogli prima in mani sicure e poi al legittimo proprietario. Complimenti - ha detto Braccalenti - al nostro corpo di Polizia Municipale ,punto di riferimento anche per situazioni come queste".