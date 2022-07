Città di Castello, interventi per migliorare la sicurezza delle strade e il rafforzamento del ponte in località Sasso

E’ iniziata dall’Altotevere e dagli interventi su strade e ponti che hanno interessato questo territorio la visita del consigliere provinciale delegato alla viabilità, Moreno Landrini.

Il sopralluogo è stato effettuato nella zona sud di Città di Castello a Trestina, ed in località Baucca e Sasso, per verificare gli interventi di miglioramento delle strade di competenza della Provincia.

Prima tappa, il rinnovato Viale Parini, lungo la Sp 105/1 di Trestina dove – a seguito della conclusione dei lavori di sostituzione della rete sotterranea di acquedotto da parte di Umbra Acque - la Provincia di Perugia ha provveduto al completo rifacimento del manto stradale per un investimento di 280 mila euro. I lavori sono consistiti sia nel rifacimento della sede stradale che di tutta la segnaletica orizzontale e adeguamento di quella verticale relativa agli attraversamenti pedonali.

Altro consistente intervento, la messa in sicurezza e rafforzamento del ponte in Località Sasso per una spesa di 120 mila euro e la bitumatura a tratti saltuari lungo la SP 106 della Baucca, una importante via di comunicazione di collegamento con Pietralunga e di notevole pregio sotto l’aspetto paesaggistico, in cui insistono diverse strutture ricettive.

Landrini è stato accompagnato dal sindaco di Città di Castello, Luca Secondi insieme all’assessore comunale ai Lavori Pubblici, Riccardo Carletti, l’assessore comunale Michela Botteghi i tecnici del comprensorio Pasquale Billi, Simone Bettoni, le maestranze impegnate sul territorio e il personale amministrativo.

“La sistemazione di Viale Parini s di Trestina, insieme alla recente asfaltatura di alcuni tratti particolarmente critici della SP 106 della Baucca, fa parte di una serie di interventi importanti che la Provincia dei Perugia sta attualmente eseguendo mediante i finanziamenti ottenuti da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l’annualità 2021 – ha spiegato Landrini - Siamo di fronte a una nuova stagione che vede risorse da poter impiegare nei territorio per il settore della viabilità, ascoltando il più possibile le esigenze che ci giungono in prima persona dagli amministratori per rendere la nostra rete viaria il più possibile sicura. Questa mia visita fa seguito agli incontri che insieme alla presidente Stefania Proietti stiamo facendo nei comuni della Provincia in modo da poter procedere ad una programmazione che sia più rispondente possibile alle esigenze che vengono da chi il territorio lo vive e lo amministra in prima persona”.

“La costante e proficua collaborazione sinergica con la Provincia di Perugia anche sul fronte della viabilità rappresenta un punto di riferimento per lo sviluppo di progetti ed interventi finalizzati al miglioramento delle strade di rispettiva competenza e della sicurezza, elemento fondamentale su cui lavorare con determinazione anche per il futuro. Gli interventi appena conclusi nella frazione di Trestina ed in particolare nella centralissima Viale Parini e più a nord in località Baucca-Sasso nella direttrice provinciale che collega Citta’ di Castello con Pietralunga rappresentano concretamente un importante salto di qualità della nostra viabilità extra-comunale.” E’ quanto dichiarato dal sindaco, Luca Secondi e dall’assessore ai Lavori Pubblici, Riccardo Carletti.