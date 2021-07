Città di Castello, niente acqua per sei ore: la mappa delle vie e gli orari

Lavori di manutenzione straordinaria a Città di Castello, case senza acqua per sei ore: ecco la mappa delle vie e gli orari. Come spiega una nota di Umbra Acque "martedì 13 luglio dalle 8 alle 14 verrà interrotta l'erogazione idrica nelle seguenti vie di Città di Castello: Via Oderisi da Gubbio; Via della Canonica; Via di Rignaldello; Via Roma; Via Ippolito Nievo; Via XXII Luglio; Viale Risorgimento; Via Vallerois; Via Renato Fucini; Via dei Mille; Via Divisione Cremona; Via Giuseppe Cesare Abba; Via Giovanni Giolitti; Viale Veneto Emanuele Orlando; Via Francesco Pierucci; Via Francesco Baracca; Via Brigata San Faustino; Località Zoccolanti; Località Casella; Vocabolo Garavelle".