Città di Castello, cordoglio per la scomparsa di Vilma De Rosi: "Punto di riferimento di giovani e studenti”

Profondo cordoglio, da parte dell’amministrazione di Città di Castello, per la notizia della scomparsa della professoressa Vilma de Rosi, 88 anni. Un vero e proprio "punto di riferimento, in particolare per generazioni di giovani e studenti che ne hanno apprezzato le doti umane, professionali, e la dedizione per l’insegnamento in oltre 40 anni di presenza attiva nella scuola, alla media Giovanni Pascoli, dove era titolare della cattedra di applicazioni tecniche”. Ha dichiarato il sindaco Luciano Bacchetta, che nel ricordare l’insegnante tifernate ha voluto sottolineare come i suoi insegnamenti, le sue lezioni non solo pratiche sulle varie tecniche di lavorazione dei materiali legati all’artigianato di qualità. hanno consentito a tanti giovani poi di intraprendere mestieri e attività di grande qualità e pregio.

“Una grave perdita per la famiglia e la nostra comunità. Non ti dimenticheremo e saremo sempre orgogliosi e fieri dei tuoi insegnamenti e delle tue battute sempre con il sorriso sulle labbra”.