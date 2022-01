Città di Castello in lutto, è morto Giampaolo Veschi: "Non lo dimenticheremo"

Città di Castello in lutto. Il Comune, con una nota, dà notizia della morte di Giampaolo Veschi: "La comunità del rione Prato piange la morte di Giampaolo Veschi. Il decesso improvviso è avvenuto nel primo pomeriggio del giorno dell’Epifania nella sua abitazione, aveva 65 anni e da molti anni era consigliere della Società Rionale Prato. Oggi pomeriggio alle 14.30 avranno luogo i funerali nella basilica cattedrale: lascia nel dolore la moglie e due figli".

Il ricordo del consiglio direttivo della società rionale Prato: "Persona umile buonissima e sempre disponibile. Sempre pronto, non diceva mai no".

Veschi, ricorda il Comune, "ha militato anche nella squadra di calcio del Prato in terza categoria. Ha gestito la taverna del Cassero ed in ultimo anche il Forno nel periodo delle Giornate dell'Artigianato Storico, e inoltre ricopriva il ruolo di segretario. Lascia un grande vuoto nella società rionale e in tutto il rione".

Cordoglio e vicinanza alla famiglia e alla società rionale anche da parte del sindaco, Luca Secondi, della giunta e del Presidente del Consiglio Comunale, Luciano Bacchetta. "Una figura, un tifernate dalle grandi doti umane e disponibilità verso gli altri, che amava la sua città, il suo rione e le secolari tradizioni. Non lo dimenticheremo", ha dichiarato il sindaco Secondi.