Città di Castello, un cartello vicino alla chiesa e all’ingresso del paese per dare il benvenuto a chi percorre “La Via di Francesco”

Un gesto semplice, ma significativo, quello compiuto dagli abitanti di Lerchi, rivolto ai pellegrini della “Via di Francesco”. Un cartello posto nel parco, vicino alla chiesa, è stato installato per rivolgere un particolare saluto a coloro che dal santuario delle Verna, dopo le tappe dell’Eremo di Cerbaiolo e Sansepolcro, attraversano la città e la valle tiberina per raggiungere Assisi. “Ben arrivati e buon cammino a tutti i pellegrini della “Via di Francesco”: pace e bene dagli abitanti di Lerchi”.

+“Questo il messaggio dedicato che vuol essere un modo di essere coinvolti, anche come abitanti, in questa loro esperienza, che vede sempre più pellegrini passare per i nostri luoghi non solo per arrivare ad Assisi, ma anche per scoprire le nostre bellezze naturalistiche, i nostri piccoli borghi, le nostre chiese, i santuari, gli eremi”, hanno dichiarato i promotori di questa bella iniziativa che è stata accolta da tutti gli abitanti della frazione tifernate. “Un viaggio nell’ambiente, nella storia e nell’arte che assieme all’accoglienza gentile e calorosa della nostra gente ne fanno uno dei cammini più amati dagli Italiani, tanto che in pochi anni, stando alle statistiche del Sacro Convento di Assisi, è più che triplicato in pochi anni il numero di coloro che lo percorrono”. Oltre al saluto di benvenuto la Pro Loco di Lerchi ha provveduto a far riattivare, tramite l’amministrazione comunale, una fontanella d’acqua che si trova lungo il percorso francescano, nelle immediate vicinanze del paese.