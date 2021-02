Lavori Umbra Acque a Città di Castello, rubinetti a secco: la mappa delle vie e gli orari

Lavori di manutenzione straordinaria di Umbra Acque a Città di Castello. Ecco la mappa delle vie e gli orari. Venerdì 19 febbraio, spiega Umbra Acque, dalle 8 alle 13 "verrà interrotto il servizio idrico nelle seguenti vie del Comune di Città di Castello: Via Goffredo Mameli; Via Bruno Buozzi; Via Pieve delle Rose; Via Piero della Francesca; Via Fratelli Bandiera; Via Lidice; Via Coventry; Via Tommasini Mattiucci; Via Filippo Titi".