Città di Castello, incontro in comune fra il sindaco Luca Secondi e i rinnovati vertici dell’associazione “Il Mosaico 2.0”

Il sindaco Luca Secondi ha ricevuto presso la residenza municipale una delegazione dell’associazione “Il mosaico 2.0”, la presidente Rita Cuccarini, la vice, Stefania Mencuccini e Riccardo Lucaccioni, in rappresentanza degli “amici in carrozzina”.

Nel corso dell’incontro, cordiale e costruttivo, i rappresentanti dell’associazione hanno ribadito al sindaco, i progetti e le iniziative che da tempo vedono in prima linea l’associazione stessa sul versante dell’abbattimento delle barriere architettoniche e sul tema dei trasporti e servizi pubblici di impatto diretto sulla vita quotidiana dei cittadini.

“Una occasione interessante di confronto continuo con l’associazione ed i nuovi rappresentanti che prosegue la proficua collaborazione, nel rispetto dei ruoli e competenze, finalizzata al miglioramento della qualità della vita, del rispetto dei diritti e per migliorare i servizi pubblici a partire dal trasporto locale e regionale”, ha dichiarato il sindaco Luca Secondi che ha ringraziato la neo-presidente il direttivo dell’associazione e gli “amici in carrozzina” per l’impegno e la determinazione che mettono ogni giorno a fianco in particolare dei più deboli e di coloro che si trovano ad affrontare situazioni di difficoltà.

Prima di essere ricevuti dal sindaco i rappresentanti del “Il Mosaico 2.0” e amici in carrozzina hanno avuto un confronto con l’assessore alle politiche sociali, Bendetta Calagreti su “questioni operative e concrete di sviluppo di progetti ed iniziative future”.