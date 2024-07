Città di Castello in lutto, è morto Stefano Pulcinelli

Il Comune di Città di Castello dà notizia della morte di Stefano Pulcinelli. Artigiano di Badia Petroia molto conosciuto in città, come il padre Luciano, Stefano Pulcinelli era stato consigliere comunale, sedendo sugli scranni del gruppo del Psi tra il 2011 e il 2016 con l’allora sindaco Luciano Bacchetta. Attivo nel volontariato, era dirigente della Star Volley e uno dei punti di riferimento del progetto sportivo con il Trestina Volley.

"Oltre all’impegno politico, alla comune appartenenza territoriale, ci legava un rapporto personale speciale, frutto dell’amicizia delle nostre famiglie - ricorda il sindaco Luca Secondi -. Era una persona vera e sincera, di quelle che vorresti sempre al tuo fianco e che lascia un bellissimo esempio".

E ancora: "Non eravamo preparati a piangere Stefano, non avremmo mai immaginato di poterlo perdere così giovane, di non avere più con noi la persona buona, seria, leale, disponibile con tutti e sempre pronta a impegnarsi nel sociale e nello sport, che era una delle sue passioni. Il suo sorriso, la sua gentilezza, la sua amicizia ci mancheranno, ma sono un dono che abbiamo avuto la fortuna di ricevere e che porteremo per sempre nel cuore. Abbracciamo con sincero affetto tutti i familiari e gli amici di Stefano, a cui siamo vicini e con cui oggi condividiamo una profonda tristezza".

Le esequie si terranno venerdì 12 luglio, alle ore 10.00, nella chiesa di Badia Petroia.