Città di Castello in lutto, è morto Pietro Patrizi

Il Comune di Città di Castello dà notizia della morte di Pietro Patrizi, residente nel rione Casella. Il sindaco, Luca Secondi, lo ricorda come un "vero e proprio orgoglio della comunità locale".

Il prossimo 10 febbraio, sottolinea la nota del Comune, "avrebbe compiuto 104 anni".

Pietro Patrizi, prosegue il Comune, "era nato il 10 febbario 1920, a Monte Santa Maria Tiberina. Una storia di vita da incorniciare la sua. La giovinezza l’ha trascorsa coltivando la terra assieme alla moglie Marietta Lucarini, che lo ha lasciato nel 2015. Reduce dalla seconda guerra mondiale, e sopravvissuto alla malaria, successivamente ha lavorato in alcune scuole della Toscana e Umbria come bidello. Nel 1969 ha aperto insieme alla moglie un negozio di casalinghi presso Riosecco, attività che nel 1989 ha passato in mano a suo genero diventando una ferramenta molto popolare della città. Fisarmonicista autodidatta, si dilettava a suonare lo strumento nelle occasioni speciali. Padre di Franca Patrizi, nonno di 2 nipoti, e bisnonno di altrettanti due.

"I nostri anziani, tesoro unico di valori umani, sono custodi di storie e di ricordi che dobbiamo gelosamente trasmettere alle giovani generazioni. Non ti dimenticheremo caro Pietro", ha dichiarato il sindaco Luca Secondi.

I funerali si svolgeranno domani, giovedì 11 Gennaio, presso la chiesa di Riosecco alle ore 11.