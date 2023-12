Città di Castello in lutto, è morto Bruno Masi

Il Comune di Città di Castello dà notizia della morte di Bruno Masi. "Nel ricordare il ruolo importante a livello professionale e sociale, come alto funzionario alla Cassa di Risparmio di Città di Castello e fra i fondatori e poi presidente del Lions Club Città di Castello ed altri impegni in associazioni del territorio - scrive il sindaco, Luca Secondi - voglio sottolineare il tratto umano e la signorilità con cui si poneva sempre nei confronti degli interlocutori. Appassionato del suo lavoro, dell’impegno sociale ha sempre rivendicato con orgoglio il senso di appartenenza alla sua città, alla storia e alla tradizione. Lo ricorderemo sempre così", ha concluso il sindaco nel rinnovare le condoglianze alla famiglia, ai figli Lucia, Francesco e Lorenzo in particolare.