Città di Castello in lutto, è morto Arcangelo Milano

Città di Castello in lutto per la morte di Arcangelo Milano, 45 anni, consigliere comunale dal 2001 al 2006 e poi assessore ai Lavori Pubblici dal 2006 al 2011 e "passionario della politica, delle istituzioni e associazionismo", ricorda il Comune in una nota.

"Una notizia che ci addolora profondamente. La scomparsa prima di tutto di un amico, una bella persona, vera, sincera e tenace, nella vita come nelle istituzioni che lo hanno visto protagonista sugli scranni del consiglio comunale e come assessore sempre con passione e spirito di servizio e vicinanza ai cittadini. Arcangelo, giovane calabrese, trapiantato a Città di Castello per motivi di studio, ha caratterizzato gran parte della sua vita nel portare avanti i valori politici, etici e sociali, in cui credeva, con tenacia, passione, garbo e rispetto delle persone. Segni del suo carattere forte ma gentile che lo hanno fatto apprezzare da tutti in ogni ambito dove ha operato, dalla scuola, ai movimenti politici, alle istituzioni, associazioni fino al lavoro con le attività ed esercizi pubblici che ha gestito assieme a familiari ed amici. Il mio impegno politico-istituzionale, dal 2006, come Presidente del Consiglio comunale è coinciso con la sua presenza di consigliere e amministratore pubblico capace e generoso. Non ti dimenticheremo: ciao Arcangelo", scrive il Comune

L'ex sindaco Fernanda Cecchini lo ricorda “con stima e affetto”. Il presidente del Consiglio Comunale, Luciano Bacchetta, ne sottolinea “la passione per la politica, per i temi sociali e la scuola che fin da giovanissimo lo hanno visto protagonista di movimenti studenteschi: Arcangelo era una bella persona benvoluto da tutti".

I funerali si svolgeranno domani, mercoledì 14 febbraio a Crotone, nella chiesa San Giovanni Paolo II alle ore 15,30. Alla madre Filomena, ai fratelli Francesco e Giovanni e a tutti i familiari, le più sentite condoglianze.