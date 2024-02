Città di Castello in lutto, è morto Antonio Rossi

Città di Castello in lutto. È morto alla soglia degli 86 anni Antonio Rossi. "Tonino per i tanti amici - ricorda il Comune - , simbolo e punto di riferimento dei dottori commercialisti, docente di “ragioneria” negli anni 70-80 all’Itcg “Salviani”, tifernate verace, protagonista della vita sociale, economica e sportiva della città. Ha ricoperto importanti ruoli in diversi settori della comunità locale e non solo: presidente della Società Laica del Camposanto, socio della Fondazione Cassa di Risparmio di Città di Castello, responsabile per anni del settore economico-finanziario della Diocesi, elemento di spicco dell’Ordine dei Dottori Commercialisti. Appassionato di sport, calcio in particolare ha seguito dagli spalti come tifoso e per alcuni periodi in società, le sorti del Città di Castello, grande amico ed estimatore di Silvano Ramaccioni, team manager rossonero. Ogni qualvolta c’era bisogno di un suo contributo, consiglio o parere in particolare su questioni economico-finanziarie, non si tirava mai indietro con altruismo e amore per la sua città di cui andava orgoglioso. Era l’uomo “dei conti”, che con lui tornavano sempre. Nel 2016 al raggiungimento dei 50 anni di attività professionale su iniziativa del comune gli sono state consegnate due targhe ufficiali per la brillante carriera alla presenza dei vertici dell’Ordine dei Commercialisti dell’Umbria".

"Un grande tifernate a tutto tondo - ricorda il sindaco Luca Secondi, che ha vissuto e amato la sua città in tutti gli ambiti più importanti, distinguendosi per professionalità, valore, garbo e altruismo, non lo dimenticheremo e cercheremo di mettere in pratica ogni giorno i valori e gli insegnamenti che ci lascia".

I funerali sono in programma martedì 6 febbraio alle 15 nella chiesa Santa Veronica a La Tina.