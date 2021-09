Città di Castello, il Comune vende sette immobili all'asta: come fare un'offerta

Le offerte vanno presentate entro martedì 2 novembre. L'asta, in seduta pubblica, è convocata per giovedì 4 novembre, alle ore 9.00, nella residenza municipale di piazza Gabriotti

Il Comune di Città di Castello mette sette immobili all'asta. Le offerte vanno presentate entro martedì 2 novembre. L'asta, in seduta pubblica, è convocata per giovedì 4 novembre, alle ore 9.00, nella residenza municipale di piazza Gabriotti.

Gli immobili in vendita - "La procedura - spiega una nota del Comune di Città di Castello - , che si svolgerà a unico e definitivo incanto con il metodo delle offerte segrete in aumento, riguarderà nel dettaglio tre aree edificabili situate nel quartiere Madonna del Latte a ridosso del confine est della Zona 167 del capoluogo; un’area per dotazioni e verde, sempre nel quartiere Madonna del Latte, a ridosso del confine ovest della Zona 167 del capoluogo; l’ex scuola materna di Badia Petroia; l’ex scuola materna di Volterrano; una unità immobiliare di civile abitazione in via Bracco n.13, nel quartiere La Tina".

Come partecipare all'asta - "Gli interessati - prosegue la nota - potranno partecipare alla gara consegnando a mano o spedendo tramite servizio postale all’Ufficio Protocollo del Comune (a piano terra di palazzo del Podestà, ingresso lato piazza Fanti) un plico chiuso sigillato con l’offerta d’acquisto entro le ore 12.00 di martedì 2 novembre 2021. A garanzia dell’offerta i concorrenti dovranno costituire un deposito cauzionale. Per ogni informazione sulla procedura è possibile consultare l’avviso pubblicato sull’albo pretorio comunale, dove è possibile reperire anche la modulistica (https://comune.cittadicastello.pg.it/). La documentazione tecnica e amministrativa relativa ai beni in vendita potrà essere visionata presso il Servizio Patrimonio amministrativo del Settore Lavori Pubblici Patrimonio Infrastrutture Tecnologiche Protezione Civile del Comune in piazza Gabriotti 1 (Telefono 075/8529377 e fax 075/8529216; posta elettronica tecnico.patrimonio@comune.cittadicastello.pg.it)".