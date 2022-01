Città di Castello, i carabinieri portano regali ai piccoli pazienti dell'ospedale

Per il secondo anno consecutivo la Befana è arrivata in divisa per i bambini ricoverati nel reparto di Pediatria dell’ospedale di Città di Castello. La mattina di mercoledì 5 gennaio i Carabinieri per la Biodiversità di Pieve Santo Stefano (Arezzo) si sono recati davanti all’ingresso dell’ospedale e, nel rispetto delle norme legate alla sicurezza anti contagio da Covid-19, hanno affidato agli operatori sanitari quaderni, zainetti in tela e carte da gioco poi consegnati ai piccoli pazienti. Doni che hanno come obiettivo quello di sviluppare la sensibilità ambientale.

Anche quest’anno i Carabinieri Forestali sono stati in prima linea nell’organizzazione della “Befana della Biodiversità”, una giornata speciale di educazione ambientale e solidarietà che ha coinvolto oltre alla pediatria di Città di Castello altre 50 strutture italiane, tra reparti pediatrici e case famiglia: un simbolo di natura e speranza rivolto ai circa 850 bambini ospitati e al personale sanitario e di assistenza.