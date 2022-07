Città di Castello, visita di Gilberto Gil per festeggiare le nozze della figlia

Altotevere sempre più terra di vip.

Domenica nel comune tifernate è arrivato, direttamente da Perugia dopo l'esibizione a Umbria Jazz, Gilberto Gil, cantante, musicista e politico brasiliano, considerato uno dei più importanti artisti brasiliani.

Gil era nel comune tifernate per festeggiare le nozze della figlia, Maria Gil (avuta dalla seconda moglie, Sandra Barreira Gadelha Gil Moreira) con il tifernate Giacomo Pirazzoli (nipote della indimenticata e indimenticabile Eliana, la principessa della lettera 32 e del giornalismo tifernate) nell'abitazione di famiglia, all'inizio del quartiere San Giacomo.

L'artista brasiliano è arrivato in compagnia della terza moglie (Flora Nair Giordano Gil Moreira).

Il comune tifernate e la villa dove c'è stato il sontuoso ricevimento saranno protagoniste anche del documentario celebrativo della sua vita che Gil sta realizzando con Amazon Prime dal titolo Em casa com os Gil.

Ma è stato un fine settimana di vip in Altotevere. A Monte Santa Maria Tiberina è stato avvistato Cillian Murphy, attore irlandese e protagonista della serie tv Peaky Blinders. Il quarantaseienne si è fermato a mangiare in un noto ristorante nel centro storico del piccolo borgo altotiberino e, poco prima di lasciare la struttura, ha fatto una lunga dedica ai proprietari, nel libro che di solito si usa per lasciare i commenti e le impressioni.

A Montone ancora attori. Dopo Cameron Diaz e il marito, musicista Benji Madden, nei giorni scorsi c'era Jesse Tyler Ferguson, meglio conosciuto come Mitchell Pritchett di Modern family. Il quarantasettenne attore statunitense, ha cenato nel ristorante della piazza del comune arietano, in compagnia di altre persone.