Draghi, il sindaco Risini: "Sta bene, continua a lavorare perchè il momento non permette pause"

Sembrano arrivare notizie confortanti da Città della Pieve sulle condizioni del premier Mario Draghi, che sta trascorrendo in Umbria il periodo di quarantena in seguito alla positività al covid 19. A darne conferma, ai microfoni di Un Giorno da Pecora di Radio Due è il sindaco pievese, Fausto Risini: “Mi risulta stia bene, lavora tranquillamente e prosegue in modo sereno la quarantena. Oggi ho sentito sua moglie Serenella e mi ha confermato che suo marito sta bene: continua a lavorare perché il momento non va lasciato al caso”.

Draghi è nella sua casa di Città della Pieve dai giorni precedenti alla Pasqua. L'intento era quello di trascorrere qui le festività, ma nel corso del soggiorno ha scoperto di essere positivo, per cui la permanenza si è estesa. Una permanenza che, vista la situazione di emergenza, è stata comunque di lavoro a distanza.